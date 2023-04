Turismo, a Napoli presenze da record: il 25 aprile gratis parchi e musei

Oltre duecentomila presenze in città per il ponte del 25 aprile e, domani, in occasione della festa della Liberazione, musei e parchi archeologici statali aperti gratuitamente, così come proposto dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. All'iniziativa #domenicalmuseo (12 giornate l'anno), quindi, si aggiungono altre tre date ad accesso libero nei luoghi della cultura: 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre.



D'altronde il ministro lo aveva detto con chiarezza: «Il 25 aprile sarà la prima di tre nuove giornate gratuite che ho voluto fortemente per associare a ricorrenze altamente simboliche per la nazione un momento di condivisione del nostro patrimonio culturale, fattore determinante di identità in cui tutti gli italiani possono riconoscersi». Da qui l'invito di Sangiuliano rivolto a cittadini e turisti a godere di questa opportunità.

E c'è da giurarci che saranno in tantissimi ad approfittare dell'occasione soprattutto in considerazione della straordinaria presenza turistica in questo lungo ponte di primavera finalmente caratterizzato da una temperatura degna della stagione. Intanto arrivano i primi dati dal ministero: Museo di Capodimonte 5.276 presenze, Mann 2.600, Palazzo Reale 2.461, Castel Sant'Elmo circa 2mila. Boom di turisti a Pompei con oltre 21mila visitatori. Chi parlava di un superamento delle 200mila presenze di Pasqua - ha trovato conferma nei fatti. Un fine settimana sold out, dunque, preludio al prossimo ponte, quello del primo maggio, ma anche al weekend dell'auspicata vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Molti turisti hanno già opzionato le possibili date nelle quali la matematica dovrebbe assegnare il tricolore agli azzurri per assistere alla festa della città. Un evento che coinvolgerà tutti i quartieri della città e che si è rapidamente trasformato in motivo di attrazione turistica.



Aeroporto affollatissimo ieri pomeriggio tra partenze e tanti atterraggi. A Capodichino - qui i vigili urbani ci sono e non consentono la sosta se non per il poco tempo necessario a far scendere il passeggero - sono ore di grande affollamento e superlavoro. Per quanto riguarda gli arrivi dall'estero, i mercati di provenienza più significativi sono quelli di Gran Bretagna, Francia, Germania, Scandinavia e Paesi baltici ma sul podio troviamo sempre il turismo americano che dalla fine del Covid sta generando numeri eccezionali, ben oltre i livelli precrisi. Ma risposte positive arrivano anche da altri mercati come il Brasile che - assicurano i tour operator - sta ricominciando a muovere numeri importanti, e dai primi segnali di ritorno dei turisti cinesi che sempre più spesso si vedono passeggiare tra le strade della città. Quanto agli hotel, in questo ultimo fine settimana, ma anche in quello precedente, si è superato l'ottanta per cento del tasso di occupazione dei posti letto. Sulla base degli ultimi dati per il turismo in Campania si tratterebbe già di dodici mesi continuativi di crescita dei flussi, a cui si è aggiunto il periodo pasquale appena trascorso con il sold out grazie soprattutto alla presenza di numerosi turisti stranieri.



Tutto sembra procedere al meglio, dunque, anche se, va detto, i problemi restano quelli di sempre: dal traffico letteralmente in tilt soprattutto nel fine settimana, all'assedio dei parcheggiatori abusivi che non mollano la presa. Restano sempre pochi anche i vigili urbani in circolazione con le conseguenze (a cominciare dalla sosta selvaggia che assedia in particolar modo la zona del centro), che è facile immaginare. Dalla viabilità alla sicurezza di turisti e cittadini il passo è breve. Ed ecco gli uomini delle forze dell'ordine in campo per garantire la tranquillità da Posillipo ai vicoli del centro storico. E proprio nell'area dei Decumani, particolarmente frequentata dai turisti, sono decine gli agenti, anche in borghese, al lavoro per evitare scippi, rapine e aggressioni.