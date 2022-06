Turismo: boom di prenotazioni a Sorrento «Ma per i cittadini è invivibile»

Flussi turistici e vivibilità dei sorrentini: se ne è parlato all'Hilton Sorrento Palace, nel corso del primo summit internazionale dei giovani, provenienti da 60 Paesi del mondo, durante il quale sono stati anche diffusi dall'Enit dei dati sul tema turismo in Italia. Quello che riguarda Sorrento, ma non solo, è un fenomeno che già mostra criticità: l'allarme viene dal basso, dai cittadini e dai giovani costretti a cercare casa nei paesi limitrofi, ma non più tra i sei della Costiera sorrentina, bensì a Castellammare di Stabia, Pompei, Torre Annunziata.

Tra B&B autorizzati e quelli «pirati» fai da te, in Penisola sorrentina non si trova più una casa da fittare per i residenti. «Al 16 giugno le prenotazioni aeree internazionali verso l'Italia per luglio sono oltre 727 mila con numero assimilabili alla Spagna», ha dichiarato Maria Elena Rossi direttore marketing Enit nel corso del suo intervento, e «le prenotazioni della disponibilità nelle strutture ricettive sui canali delle agenzie di viaggio online sono al 46,3% per il mese di giugno, a circa 22,3 punti in più rispetto allo scorso anno».

Sorrento, se non verranno presi provvedimenti, diventerà presto un paese fantasma, un pò come già successo a Venezia e altre località turistiche italiane. Non solo spopolata dal suo tessuto umano, ma appesantita, visto i grandi numeri che circolano su tutto quello che è il sistema fognario, viario, di vivibilità in generale.