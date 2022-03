Ucraina, mamme e bimbi accolti in cento famiglie ad Acerra: la catena solidale delle donne

Centocinquanta tra donne e bambini: la comunità di Acerra spalanca le porte delle proprie case alle famiglie ucraine in fuga dalla guerra. Acerra - terra dei fuochi, terra di camorra - è tra le comunità dalla fama più triste in Campania ma c'è oggi, più vivo che mai, un tessuto sociale che respinge la terrificante nomea che ha sì corrispondenza nella realtà ma non sempre, non ovunque. «Occorre un'etica anche nella comunicazione sostiene...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati