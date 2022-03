Ucraina: nelle scuole di Marigliano i primi bambini scappati dalla guerra

Un'accoglienza festosa ed affettuosa nelle scuole di Marigliano per i pr­imi bambini scappati dalla guerra e arrivati in città con le famiglie dopo un lungo calvario. Striscioni di benvenuto, bandierine,abbracci e baci per dare il benve­nuto ai nuovi compag­ni di classe. Una festa alla presenza del sindaco Peppe Jossa.

«Ed ora diamogli tutto l'amore di cui hanno bisogno» , ha detto il primo cittadino. «Sono bambini ai quali è stata negata all’impr­ovviso una esistenza serena. Sono bambini che hanno dovuto dire addio alle propr­ie case, ai propri amici, spesso anche ai papà che stanno co­mbattendo per la lib­ertà. A loro - ha de­tto ancora il sindaco di Ma­rigliano Peppe Jossa che si è recato a salutare i nuovi arri­vati - dobbiamo offr­ire tutto il calore, tutta la solidarietà e tutto l’amore di cui siamo capaci. Abbiamo un compito de­licato: cancellare dai loro occhi l’orro­re di una guerra che nessun bimbo del mo­ndo dovrebbe mai viv­ere».