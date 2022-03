Profughi ucraini in Campania, De Luca istituisce il comitato coordinamento dei soccorsi

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza con la quale si costituisce il Comitato regionale per il coordinamento degli interventi e delle attività di soccorso alla popolazione proveniente dall'Ucraina. Si tratta delle prime disposizioni adottate a livello regionale in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale che attribuisce ai presidenti della Regioni il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile per l'accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina.

Siedono nel Comitato regionale campano: il presidente della Giunta regionale della Campania, il prefetto di Napoli quale coordinatore delle Prefetture della Campania, il questore di Napoli, il presidente dell'Anci Campania, il direttore generale per la Tutela della salute della Campania, il direttore generale per la Mobilità della Regione, il direttore generale per le Politiche sociali e socio-sanitarie della Regione. Il Comitato ha sede nella sala Emercom di Protezione civile regionale, nella Torre C3 del Centro direzionale di Napoli. È previsto che le sedute possano essere svolte anche in modalità telematica e con la partecipazione di ulteriori soggetti di volta in volta individuati in relazione al tema trattato.

L'ordinanza individua inoltre i soggetti attuatori delle azioni previste: Italo Giulivo, direttore generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile della Regione Campania (con funzioni di soggetto attuatore coordinatore), Giuseppe Carannante, direttore generale per la Mobilità della Regione Campania, Antonio Postiglione, direttore generale per la Tutela della salute e il coordinamento del Ssr della Regione Campania (anche avvalendosi dei direttori generali delle Asl campane). Il raccordo istituzionale con le Prefetture campane è assicurato dall'Ufficio di Gabinetto del presidente e dall'assessore alla Sicurezza e immigrazione della Regione Campania, Mario Morcone.