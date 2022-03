Ucraina, il cuore di Napoli: «Assumeremo le mamme fuggite da Kiev nella Casa di Matteo»

Invertendo per un attimo il destino di Italia e Ucraina, immaginate una giovane madre di Roma con la sua bimba autistica andare a vivere a Odessa da un giorno all'altro, con due sorelle di Palermo appena conosciute, la più grande delle quali ha 25 anni e una bimba di dieci mesi. Questo, in sostanza, sta succedendo a Bacoli, per 15 tra bambini disabili o malati e donne ucraini. Sono le storie di Ivan, Yana, Karina, la neonata Milana e altri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati