Martedì 26 Marzo 2019, 17:49

«Anche mia figlia Martina, 20 anni, ha fatto domanda per partecipare come volontaria». E' partita ufficialmente la campagna di reclutamento dei volontari in vista delle Universiadi, in programma dal 3 al 14 luglio a Napoli e in Campania. A premere il pulsante del via il testimonial d'eccezione Patrizio Oliva, il leggendario «sparviero», oro olimpionico ai Giochi di Mosca 1980. Orgoglioso di rappresentare l'intera regione e l'Italia, il pugile napoletano si è rivolto alla platea dei potenziali volontari, confidando in una larga adesione dei giovani. «È un'occasione unica, un evento in cui poter mettere in pratica le proprie conoscenze in svariati settori, dal marketing all'accoglienza. Nella vita, come nello sport, non vince sempre chi ha più tecnica, ma chi sa metterla meglio in pratica».Appello lanciato dalla Mostra d’Oltremare, quartier generale di Napoli 2019. «Fare il volontario alle Universiadi è un'esperienza che arricchisce il proprio curriculum e i cui benefici si dispiegano nel tempo», assicura Adam Sotiaridis, il coordinatore generale della Fisu.Entra nel merito delle attività dei volontari, che avranno un rimborso spese giornaliero di 25 euro, il commissario Gianluca Basile. «Saranno impegnati in più settori, molti di loro lavoreranno a stretto contatto con l'organizzazione. Quelli forniti dalla Protezione Civile, circa 1500, saranno invece di supporto alle forze di polizia. A loro si aggiungeranno un migliaio di volontari dalle singole federazioni. Per tutti loro sarà una grande esperienza». Per inviare la propria candidatura occorre compilare il form sul sito ufficiale dell’Universiade, www.universiade2019.napoli.it. Previsto un piano di 5600 volontari, per avvicinare i giovani alla manifestazione.