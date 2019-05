«Sul San Paolo dopo l'ultima partita casalinga del Napoli abbiamo incrementato tutte le operazioni e stiamo lavorando su tutti i settori dello stadio. A breve inizieremo anche negli spogliatoi». Così il commissario per le Universiadi Gianluca Basile, a margine della firma dell'intesa con Trenitalia di stamattina, ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori nell'impianto di Fuorigrotta. Basile si è soffermato anche sui maxi schermi che saranno lasciati in eredità allo stadio del Napoli: «I maxi schermi - ha detto - sono stati ordinati e arriveranno prima delle Universiadi. È questo è per noi motivo di soddisfazione. All'inizio - ha ricordato - ne era previsto solo uno a noleggio, ma lavorando con le aziende abbiamo fatto in modo da garantirne due che resteranno anche dopo l'evento»

Lunedì 27 Maggio 2019, 13:23