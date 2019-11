Napoli, immigrato si masturba in strada al Vasto. I cittadini: «Siamo esasperati, pronti alla protesta»

Ennesimo scempio al Vasto, un uomo di colore sorpreso mentre si masturba sotto le abitazioni, rischia il linciaggio della folla. A documentare l’accaduto un video ripreso da alcuni residenti che, ancora una volta, denunciano lo stato di degrado, abbandono e anarchia che regna nella zona.

«Nel giro di nemmeno dieci giorni si sono verificati cinque episodi gravi - denunciano i referenti del- prima un uomo che si lanciava sulle auto in corsa in via Firenze, poi due violentein via Bologna e via Palermo, ancora l’ennesimoai danni di una turista ieri in via Torino e stanotte quest'ultimo scempio».

L’uomo, di nazionalità africana, è stato colto di sorpresa mentre si masturbava di notte in mezzo alla strada davanti ad alcune auto in sosta. Subito un gruppo di residenti si è riversato in strada e lo ha messo in fuga. Ma resta lo stato di esasperazione e malcontento per le condizioni di invivibile della zona. Da tempo i cittadini sollecitano interventi contro «risse, spaccio, alcol, scippi, consumo di psicofarmaci, vendita abusiva di alimenti, gli stessi luoghi di culto abusivi, doppie e triple file, mercatini della monnezza e adesso anche maniaci sessuali», tuonano i portavoce del comitato.



E dopo quanto accaduto stanotte, i residenti rinnovano il loroe annunciano una protesta di piazza: «Bisogna dare in segnale forte e farci sentire per strada per proteggere noi, le nostre famiglie e i nostri figli e non solo sui socia». Un appello che il Comitato rivolge anche «alla parte sana della comunità extracomunitaria che vive al Vasto», vittime anche loro di «un sistema che vuole alimentare odio e razzismo e che vuole affossare il quartiere».