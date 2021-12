Vaccini bambini 5-11 anni a Napoli, via alle somministrazioni alla Mostra d'Oltremare: è Dario il primo

La giornata si apre all’insegna delle prime vaccinazioni pediatriche anti-Covid rivolte ai bambini che rientrano nella fascia di età 5-11 anni. Così la Mostra d’Oltremare ha scelto di dividere i percorsi vaccinali di adulti e bambini, riservando l’ingresso in giorni e fasce orarie ben separate. L’hub di Fuorigrotta, inoltre, ha creato un’area speciale per i bambini che sono in attesa del proprio turno, allestendo - all’interno dello spazio di osservazione - una sorta di parco giochi per i più piccoli: un modo per intrattenerli e per alleggerire il momento attraverso attività ludiche. Ma com’è andata? Quali sono le prime impressioni? Cosa pensano i genitori che hanno scelto di vaccinare i propri figli? Il papà di Dario è il primo ad aver vaccinati suo figlio: «È stato un atto doveroso che servirà anche ai bimbi, considerando che sono due anni che hanno perso la loro spensieratezza e la loro libertà. Speriamo che serva a garantire anche loro un ritorno alla normalità. Il piccolo sembra non aver avuto un'eccesiva paura: «È un bambino abbastanza coraggioso».

APPROFONDIMENTI LA CAMPAGNA Vaccini bambini 5-11 anni, primo giorno in Campania ma solo... L'EPIDEMIA Vaccini bambini 5-11 anni, De Luca: «È la fascia... L'EPIDEMIA Vaccino bimbi, Locatelli rassicura: «Nessun segnale...

Il padre di Dario è un medico anestesista rianimatore che opera al Cotungo, e racconta che la scelta, nel vaccinare il figlio, è stata guidata soprattutto dalla sua esperienza: da sempre in prima linea durante questo drammatico periodo pandemico, dichiara di non aver avuto alcun dubbio nel prendere la decisone.

Nessuna prenotazione per i genitori che decideranno di aderire alla campagna vaccinale per bambini. Il ciclo vaccinale prevede la somministrazione di due dosi del vaccino Pfizer, inoculate a distanza di tre settimane l’una dall’altra. È bene ricordare che la dose di vaccino è ridotta di 1/3 rispetto alla a quella somministrata agli adulti.