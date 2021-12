Vaccini bambini 5-11 anni, De Luca: «È la fascia più critica»

«Ad oggi abbiamo più di 4000 bambini che si sono prenotati per le vaccinazioni». Il dato è stato fornito dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine dei lavori del Consiglio regionale della Campania. «Sarò domani in una scuola di Ponticelli», ha proseguito De Luca, dove si avrà «l'inizio delle vaccinazioni. Ci auguriamo che questa fascia possa crescere».

«Noi abbiamo un punto di criticità vero, la scarsa adesione della fascia di età 5-11 alla campagna di vaccinazione. Ovviamente è un tema che va affrontato con grande delicatezza cercando di persuadere le famiglie», ha proseguito De Luca.

Nel 2022 la Regione Campania dovrà «procedere all'assunzione di altri 3000 infermieri. «Speriamo che alcuni concorsi che abbiamo fatto in questi mesi non vadano più deserti - ha continuato De Luca - e mi riferisco ai concorsi per gli anestesisti e per i medici dei pronto soccorso. Ormai non partecipa più nessuno. Dobbiamo trovare anche a livello nazionale degli incentivi economici».