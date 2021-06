Pfizer, scorte ridotte in Campania: a luglio soltanto dosi per i richiami

Sono stimate in circa 7-800 mila le dosi di Pfizer necessarie in Campania, tra luglio e agosto, per assicurare i richiami misti a chi ha ricevuto una prima dose di Astra Zeneca. Facendo un conto tra i nuovi fabbisogni stimati, le fiale di vaccini a mRna (Pfizer soprattutto e un po’ di Moderna), attualmente stoccate dalle Asl nei refrigeratori e i nuovi arrivi, ci sarebbe nel serbatoio della macchina vaccinale campana benzina sufficiente ad...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati