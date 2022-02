Covid, dove e quando ci si può vaccinare: il nuovo calendario dell'Asl Napoli 1

Prosegue la campagna vaccinale anti Covid dell’Asl Napoli 1 Centro nel solco delle linee guida dettate dal presidente Vincenzo De Luca per consolidare la capacità di somministrazione in termini di dosi giornaliere. Per rendere più agevole la procedura, viene nuovamente aggiornato il calendario della rete dei centri vaccinali: questo il programma da lunedì 14 a domenica 20 febbraio.

MOSTRA D'OLTREMARE

dai 12 anni in poi:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 9-18

mercoledì ore 9-13

sabato chiuso

domenica 9-14

fascia di età 5-11:

mercoledì ore 14-18

sabato ore 9-18





FAGIANERIA MUSEO CAPODIMONTE



dai 12 anni in poi:

dal lunedì al sabato ore 9-18

domenica ore 9-14



CENTRO VACCINALE ISOLA DI CAPRI

dai 12 anni in poi:

giovedì ore 9-13



fascia di età 5-11:

giovedì ore 13.30-16.30

DISTRETTI SANITARI DI BASE



dai 12 anni in poi:

dal lunedì al venerdì ore 9-16.30

sabato ore 9-13



DSb n°24 Chiaia / San Ferdinando / Posillipo corso Vittorio Emanuele n°691 e Loreto Crispi Via M. Schipa n°9 (dal lunedì al venerdì ore 15-18)

DSb n°25 Bagnoli / Fuorigrotta via Davide Winspeare n°67

DSb n°26 Pianura / Soccavo via Scherillo n°12

DSb n°27 Arenella / Vomero via San Gennaro Antignano n°42 / via Mario Fiore n°6

DSb n°28 Chiaiano / Piscinola / Marianella via della Resistenza n°25

DSb n°29 Stella / San Carlo all'Arena via San Gennaro dei Poveri n°25

DSb n°30 Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno viale IV aprile n°50

DSb n°31 Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino via Egiziaca a Forcella n°18

DSb n°32 Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio via Bernardo Quaranta n°2B

DSb n°33 San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale via Acquaviva n°64

CENTRI VACCINALI PEDIATRICI

fascia di età 5-11:

mercoledì ore 14-18



DSb n°24 Chiaia / San Ferdinando / Posillipo - corso Vittorio Emanuele n°690

DSb n°25 Bagnoli / Fuorigrotta - via Davide Winspeare n°67

DSb n°26 Pianura / Soccavo - via Scherillo n°12

DSb n°27 Arenella / Vomero - via San Gennaro Antignano n°42

DSb n°28 Chiaiano / Piscinola / Marianella - via della Resistenza n°25

DSb n°29 Stella / San Carlo all'Arena - via Scudillo a Pietravalle n°24/26

DSb n°30 .Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno - via Valente n. 31

DSb n°31 Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino - via Egiziaca a Forcella n°18 (Presidio Annunziata)

DSb n°32 Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio - via P. Ammendola n°1

DSb n°33 San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale - vico Dattero alla Maddalena n°2

È inoltre possibile ricevere la dose:

presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta aderenti alla campagna vaccinale; presso le farmacie aderenti alla campagna vaccinale; presso gli Istituti Scolastici aderenti alla campagna vaccinale, dalle 8 alle 14 in giornate da concordare con i singoli dirigenti scolastici. Prossimi Istituti: IC 91 Minniti (martedì 15), IC Nazareth (mercoledì 16), IC Madre Claudia Russo (venerdì 18).

Il numero verde 800.95.44.27 è attivo dalle 9 alle 14 dal lunedì al venerdì. Si conferma inoltre il servizio di ascolto telefonico “sostegno psicologico” ai numeri 081-2549083, 081-2549283 e 081-2548410 dal lunedì al venerdì ore 9-13. Durante i weekend dalle 8 alle 20 presso il centro vaccinale Mostra d’Oltremare saranno presenti gli psicologi dell’Asl Napoli 1 Centro in una postazione dedicata. «Il servizio – spiega i direttore generale Ciro Verdoliva – continua per dare la possibilità, a coloro che lo vorranno e sono numerosi quelli che abbiamo già accolto, di ottenere un sostegno in termini di ascolto e consapevolezza, così da superare condizioni emotive che bloccano o ostacolano processi decisionali importanti per la salute di tutti»

Per ulteriori informazioni è possibile consultare gli avvisi pubblicati periodicamente sul sito www.aslnapoli1centro.it e sulla pagina Facebook ASL Napoli 1 Centro.