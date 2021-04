Vaccini Covid nella Fagianeria del Bosco di Capodimonte: in 600 pronti alla fiala tra le tele di Tiziano

Tutti in fila tra le tele (non originali) di Tiziano e Dalbono per il vaccino: le mostre d'arte, le uniche accessibili, hanno una storia adattata ai tempi del Covid; mentre tutti i luoghi della cultura restano chiusi, in attesa che calino ricoveri e decessi. «Lasciati contagiare solo dalla bellezza» è lo slogan con cui Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, si prepara ad accogliere i primi 600 napoletani (1200 a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati