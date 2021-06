Vaccini Covid, via ai corsi per formare i farmacisti

Al fine di completare il percorso formativo obbligatorio necessario per conseguire l’abilitazione alla somministrazione dei vaccini anti Covid, l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli guidato dal presidente Vincenzo Santagada, in collaborazione con Federfarma Napoli (presidente Riccardo Maria Iorio) e con l’azienda ospedaliera dei Colli guidata dal direttore generale Maurizio di Mauro e lo staff della terapia intensiva (primario Antonio Corcione), ha organizzato presso la sede dell’Ordine un corso pratico, con tutoraggio professionale, per l’inoculazione del vaccino, al quale gli iscritti che hanno già completato la parte teorica attraverso l’apposito corso a distanza dell’Istituto superiore di sanità potranno accedere previa prenotazione.

Questo il calendario dei corsi in tutoring: mercoledì 2 giugno (ore 11.00-12-15; 12.30-13.15; 13.30-14.15; 14.30-15.15; 15.30-16.15; 17.30-18.15; 18.30-19.15; 19.30-20.15; 20.30-21-15). Si proseguirà poi nei giorni giovedì 3 e venerdì 4 giugno.

A completamento del corso pratico sarà rilasciato l’attestato di abilitazione all’inoculazione. Per la partecipazione al corso è obbligatorio prenotarsi sul sito istituzionale dell’Ordine.