Venerdì 11 Ottobre 2019, 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Portici – In fuga dopo aver danneggiato il chiosco del parco “Arcobaleno” e bivaccato al suo interno. Ha i contorni della classica “bravata” da ragazzini, l’assalto nell’area verde di viale Ascione, gestita dalla cooperativa Shannara. Un gruppetto di vandali ha infatti divelto la porta di legno, per accedere all'interno della struttura, da dove ha poi sottratto circa venti euro.Non contenti, i teppisti hanno anche banchettato, consumando le scorte che erano destinate ai bambini che svolgono attività all’interno del parco. Un brutto gesto, che ha molto amareggiato i responsabili della cooperativa. “Sappiamo che spesso accedono al parco anche dei ragazzi che si intrufolano scavalcando. Però – spiega Sabina Schettini – quelle irruzioni non ci hanno mai dato problemi eccessivi, anzi, siamo addirittura più sereni a sapere quei giovani qui dentro piuttosto che in altri posti più esposti a pericoli vari. In questo caso però – prosegue – un gesto del genere ci ha provocato una spesa decisamente superiore a quella insignificante refurtiva".I danni ammontano infatti intorno ai 150 o 200 euro, per riparare la porta di accesso della cabina di legno. Insomma, una “rogna” alla quale la stessa Schettini ha provveduto in tempi rapidissimi per porre rimedio. Nel frattempo, la cooperativa ha anche intenzione di sporgere denuncia ai carabinieri, mentre il Comune è stato già messo al corrente.