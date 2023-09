Napoli, sorpreso con la droga al Vasto: la polizia arresta un 46enne

Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Bologna hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è poi data alla fuga.

I poliziotti l'hanno raggiunto e bloccato. L'uomo è stato trovato in possesso di 4 involucri di eroina del peso di un grammo circa, altri 4 di hashish di 12 grammi circa, 9 compresse di sostanze psicotrope e 120 euro Pertanto, un 46enne di origine tunisina con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.