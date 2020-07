VICO EQUENSE - Un collegamento via mare tra Seiano e i principali porti turistici della Campania: Bacoli, Pozzuoli, Napoli Beverello, Ercolano, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Sorrento, Positano e Amalfi, che saranno attive da mercoledì prossimo. I vantaggi dell'inserimento dello scalo di Seiano sono misurabili anche in termini di riduzione dei tempi e dei costi di spostamento, in quanto si è stimato che per spostarsi da Napoli a Positano sfruttando le vie del mare si risparmiano fino a 100 minuti, nelle ore di traffico intenso, abbattendo di oltre il 40% i costi (carburante e pedaggi, senza contare i parcheggi) e contribuendo così a salvaguardare l'integrità di luoghi che per la loro stessa architettura non possono ospitare un traffico veicolare eccessivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA