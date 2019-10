Napoli, la caserma dei vigili del fuoco di Fuorigrotta cade a pezzi: nuovo crollo dal soffitto

Un nuovo crollo di calcinacci dal soffitto ha costretto i vigili del fuoco ad intervenire per isolare l’area e metterla in sicurezza. Stavolta però, il pericolo è nella loro stessa caserma. Una struttura – quella di Fuorigrotta – ancora al centro della querelle tra il Comune di Napoli e l’Ente Mostra sull’assegnazione della proprietà. Controversia che nel tempo ha generato non pochi problemi per i pompieri dell’area flegrea, costretti a continui interventi d’emergenza per scongiurare ulteriori pericoli.

«La caserma cade a pezzi – dichiara il consigliere della X Municipalità Giovanni Del Vecchio – e nonostante le promesse, nulla è cambiato. Anni di confronti e tavoli istituzionali hanno solo contribuito a far aumentare il pericolo per i vigili che lavorano all’interno. Una condizione assurda che non può continuare e che mette tutti in pericolo».



Il presidio diè al centro di una delle aree più popolose della città. Oltre– solo tra Fuorigrotta e Bagnoli – per un presidio che effettua non meno di tremila interventi ogni anno. «In questo territorio è indispensabile – conclude Del Vecchio – il presidio dei Vigili del Fuoco. Ma è fondamentale che sia in buone condizioni. La sicurezza degli addetti ai lavori è fondamentale per trasmettere serenità alla popolazione. Speriamo che preso si trovi una soluzione a questo problema. La caserma è prima di tutto degli abitanti del posto che meritano rispetto e garanzie per il futuro».

