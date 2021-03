Whirlpool Napoli, ancora alta tensione: «Giorgetti mantenga gli impegni»

«Il ministro Giorgetti non può continuare a disattendere gli impegni presi con i lavoratori e le lavoratrici Whirlpool, è quanto afferma Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania, che questa mattina ha partecipato al presidio che hanno tenuto i lavoratori Whirlpool di Napoli, nei pressi della sede della Prefettura, in piazza Plebiscito.

«I lavoratori aspettano risposte, certezze, è necessario riattivare un tavolo Whirlpool presso il Ministero, così come per le altre vertenze calde della nostra regione, afferma Sgambati, anche perchè la proroga dei licenziamenti, non può durare in eterno».