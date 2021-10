Whirlpool Napoli, vertice e presidio al ministero: ultimo giorno per bloccare i licenziamenti

È scattato il conto alla rovescia. Per questo, i lavoratori della Whirlpool tornano in piazza. In presidio al Mise, il ministero dello sviluppo economico, durante la riunione in programma oggi alle 15.30, a 24 ore dal termine della procedura di licenziamento dei 340 dipendenti dello stabilimento di via Argine a Napoli. «Un incontro determinante», lo definiscono Crescenzo Auriemma, segretario generale Uilm Campania, e Antonio Accurso, segretario generale aggiunto Uilm Campania, decisi a non lasciare il tavolo senza una soluzione. «È finito il tempo delle parole» sottolineano Auriemma e Accurso, che sollecitano un intervento diretto del governo per garantire l'ingresso degli operai in Invitalia. Massimiliano Nobis, segretario nazionale Fim invoca di «dimostrare la coerenza con quanto proclama», e un progetto in tempi certi.

«In vista del tavolo convocato oggi al Mise sulla vertenza Whirlpool, auspico che tutte le parti coinvolte si adoperino per individuare una soluzione in grado di garantire prospettive sicure ai lavoratori dell'azienda. In tale ottica, è necessario un progetto industriale credibile e fortemente legato al tema dell'innovazione tecnologica», interviene anche il neoeletto sindaco, Gaetano Manfredi.

E la mobilitazione contina. Domani alle 11, in occasione della prima udienza del Tribunale di Napoli sul ricorso presentato da Fim-Fiom-Uilm per condotta antisindacale della multinazionale, è annunciato un presidio all’ingresso del Palazzo di Giustizia, Isola E7.