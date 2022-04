Amadeus finisce sul presepe napoletano (e l'artigiano De Cicco a «I soliti ignoti»)

Il presentatore tv Amadeus finisce nel presepe napoletano in una veste particolarissima. È stato infatti raffigurato come Pulcinella accanto alla moglie Giovanna, di origini campane. Amadeus è in atto di offrirle la sua maschera, mentre lei, in abiti storici, gli porta un cesto di agrumi di Sicilia - terra d'origine dei genitori del presentatore nato a Ravenna.

Artefice di quest'opera è il maestro presepista Emilio De Cicco (nella foto), che ieri è stato ospitato nella puntata de "I soliti ignoti". Molto gradito l'omaggio da Amadeus che ancora una volta ha manifestato il suo grande affetto per Napoli.