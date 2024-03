Anche Le Figaro celebra gli affreschi di Frisso e Elle agli scavi di Pompei

"Affreschi di straordinario valore scoperti durante i lavori nella città antica di Pompei distrutta da una eruzione del Vesuvio. Nature morte, ritratti di donne, scene mitologiche". Anche Le Figaro celebra con queste parole la nuova scoperta effettuata a Pompei, un affresco del mito di Frisso e Elle all'interno della casa di Leda. "Quello che colpisce di più - si legge ancora - è la scena che raffigura Frisso, in fuga sull'ariete del Vello d'Oro con la gemella Elle, che tenta invano di salvare dopo che quest'ultima è scivolata tra le onde".

"In corso ancora operazioni per ripulire gli affreschi dalle ceneri vulcaniche cadute circa 2mila anni fa e sedimentate sulle case di Pompei - si legge ancora nell'articolo - che ha permesso di preservarle integralmente come del resto i corpi di 3mila persone". "Patrimonio mondiale dell'Unesco, Pompei, secondo sito turistico più visitato d'Italia, dopo il Colosseo- si legge ancora - ha una superficie di circa 22 ettari, di cui ancora un terzo è seppellito sotto le ceneri".