Bruno Siciliano, in un video l'atto d'amore per Napoli del genio della robotica

Bruno Siciliano dell'Università di Napoli Federico II è tra i sei pionieri della robotica vincitori dei premi Engelberger Robotics Awards 2022, assegnati dalla Association for Advancing Automation (A3), l'onorificenza più prestigiosa al mondo nel campo della robotica. Ingegnere, accademico e divulgatore scientifico, Siciliano è professore ordinario di Automatica alla Federico II, direttore del Centro ICAROS, e Coordinatore del PRISMA Lab presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell'Informazione e riceverà l'Education Award all'evento che si terrà a Monaco di Baviera il 20 giugno.

«Sono lusingato di ricevere l'onorificenza più prestigiosa al mondo nel mio campo, un riconoscimento per la mia grande passione per la robotica sin dalla mia lettura adolescenziale dei libri di Asimov», afferma Siciliano che per l’occasione ha realizzato un video in cui descrive tutti progetti realizzati, i successi ottenuti e gli obiettivi raggiunti insieme al suo staff ma è soprattutto un atto d’amore per Napoli. «Sono nato nel 1959, lo stesso anno in cui è stato realizzato il primo robot industriale. Ho fatto i miei studi e tutta la mia carriera accademica all’Università Federico II e ho sempre voluto raggiungere i miei obiettivi qui». «Keep the gradient» è il titolo del video ma è anche il suo motto «inteso come la costante ricerca di nuove idee e nuove soluzioni, un inno alla complessità per cogliere sfide e opportunità» prosegue Siciliano. «Spero che dalle visionarie idee futuristiche di Asimov ed Engelberger, attraverso le brillanti conquiste tecnologiche dei tanti robotici di questa epoca, il nostro campo mantenga il gradiente e, citando testualmente la motivazione del premio, tutti insieme continueremo a contribuire al progresso della scienza della robotica al servizio dell'umanità».