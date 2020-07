Campi Flegrei, crowdfunding per salvare il palazzo imperiale di Giulio Cesare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sostiene da tempo, Salvatore Bavaro , nuotatore, allenatore sportivo e grande appassionato di antichità: bisogna salvare il palazzo imperiale di Giulio Cesare, nei Campi Flegrei.La residenza di uno dei più importanti uomini politici e condottieri della storia romana, giacerebbe ancora, secondo Bavaro, da anni alla ricerca di testimonianze del passato nel territorio dei Campi Flegrei, avvalendosi di fonti storiche, in gran parte ancora tutta da scoprire, sotto tonnellate di terra ed arbusti e minacciata dall'abusivismo edilizio e dall'opera di tombaroli. Ed è per questo che Salvatore ha ideato il progetto Archeo Diffusion “Salviamo il palazzo imperiale di Giulio Cesare” volto a salvaguardare e portare alla luce i resti del palazzo, affinché la collettività ne possa finalmente fruire, attraverso una campagna di crowfundinghttps://www.produzionidalbasso.com/project/salviamo-il-palazzo-imperiale-di-giulio-cesare/«L’obiettivo è sensibilizzare, anche oltre i confini nazionali, le menti appassionate di archeologia ma non solo» dice Salvatore. «Diseppellire questo storico palazzo, di cui sono state accertate diverse evidenze archeologiche attestate anche dalle fonti antiche e che al pari degli edifici di Pompei, ha avuto la fortuna di rimanere sepolto per secoli, infatti, incentiverebbe il lavoro, soprattutto nell’imprenditoria giovanile e nel settore del turismo, nei Campi Flegrei e nel sud in generale.Il godimento di questo imponente edificio però sarà possibile solo con lo scavo della collina che lo ha protetto - un intervento che sfaterebbe anche qualsiasi dubbio circa la sua attribuzione - ma per fare questo c’è bisogno di buona volontà da parte delle istituzioni e di istituti e università straniere . Intanto il palazzo di Giulio Cesare , continua ad andare in rovina ed è per questo che chiediamo di aiutarci a raccogliere i fondi necessari per sensibilizzare ulteriori ricerche, e di appoggiare il nostro progetto» conclude Bavaro.Il territorio compreso tra Pozzuoli, Baia e di Miseno ospitava, in epoca romana, insediamenti militari e civili di grande importanza; e soprattutto a Baia, ricchi patrizi e mercanti di Roma costruirono ville e palazzi dove trascorrere momenti di ozio in riva al mare, lontani dagli affanni della grande città e per mostrare il loro status sociale in un contesto raffinato e vivace, che possiamo paragonare ad una Montecarlo dell'antichità.Ed proprio sulle colline di Baia , con una perfetta visuale dell'azzurrissimo mare sottostante, che venne edificato anche il sontuoso palazzo, la cui costruzione fin da allora fu attribuita al grande Giulio Cesare , che proprio lì amava trascorrere qualche giorno di riposo lontano dai continui e pressanti impegni di governo e militari, in una posizione incantevole (come descritto da Tacito: «da dove era possibile osservare i tre mari...») e nei pressi delle ville dei ricchi patrizi Ortensio, Cicerone e Lucullo.