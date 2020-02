Viareggio, carro di Carnevale dedicato a Luciano De Crescenzo: «Quando una piazza o un museo in sua memoria?»

LEGGI ANCHE

Lo scultore Fabrizio Galli, già autore di una statua dedicata all'attore partenopeo Bud Spencer installata sul lungomare di Livorno, ha realizzato per il prossimo Carnevale di Viareggio un carro dedicato al compianto Luciano De Crescenzo , intitolato “Abbracciami è carnevale".“Il carro è dedicato al grande Luciano De Crescenzo, uomo di grande cultura, raffinato umorista che sapeva sempre raccogliere il lato positivo delle cose.” –sono state le parole dell’autore del carro Fabrizio Galli.“Finalmente un’opera dedicata a De Crescenzo che è stato ed è uno dei più grandi simboli positivi di Napoli dell’ultimo secolo. Proprio per questo vogliamo, e ci batteremo affinché diventi realtà, che in città siano intitolati al professore una piazza e realizzato un museo. Merita di essere ricordato in eterno da noi napoletani, ci ha dato tantissimo” – dichiarano il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ed il noto conduttore radiofonico Gianni Simioli.