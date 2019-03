Cristo velato, foto e pagine di bellezza con Scripta Maneant

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Marzo 2019, 11:30

«Non si tocca! mi urlò una voce, mentre stavo per allungare la mano su quella meravigliosa scultura. Avevo all'incirca 7 anni quando mia nonna mi portò la prima volta in quella misteriosa cappella, dove non seppi mai di chi era quella voce che mi redarguì nell'avvicinarmi al Cristo Velato del Sanmartino». Così Peppe Barra racconta la sua esperienza da bambino nella Cappella Sansevero alla presentazione della rivoluzionaria opera editoriale realizzata da Scripta Maneant attraverso la campagna fotografica in scala 1:1. All'interno di uno dei luoghi di culto più suggestivi al mondo l'attore ha presentato il volume fotografico «Napoli, la Cappella Sansevero e il Cristo Velato». A illustrarlo, insieme a Barra, Fabrizio Masucci, presidente e direttore del Museo Cappella Sansevero, Federico Ferrari, direttore editoriale Scripta Maneant, Marco Bussagli, l'autore, Carlo Vannini, fotografo e Gianni Grandi, responsabile di produzione della campagna fotografica.Dalle nuove foto sono nati due volumi: un'edizione pregiata a tiratura limitata di 777 esemplari e una destinata alla grande distribuzione libraria. Entrambe in italiano e inglese, sono introdotte da Masucci e da Barra. Mentre i testi sono a cura di Bussagli. Si tratta del volume più completo e prestigioso dedicato al Museo del Principe Raimondo di Sangro, realizzato con la nuova esclusiva campagna fotografica in scala 1:1. «Il valore aggiunto di questo progetto editoriale - spiega Masucci - consiste nel fatto che è stata effettuata una campagna complessa e complessiva della Cappella in giga pixel, il che dà un valore alle foto ai fini documentari e conservativi. Per i visitatori al bookshoop museale ci sarà ora un prodotto nuovo che dà l'idea della coerente bellezza del luogo grazie a queste foto che hanno una resa eccezionale».