«You, me»: a Ischia un film tratto dal romanzo di Erri de Luca

Riprese previste a maggio e giugno 2022. Si girerà a Ischia e sarà diretto dal regista danese premio Oscar Bille August il film tratto da "Tu, mio", il romanzo di Erri De Luca ambientato sull'isola verde: il progetto è stato presentato al 19esimo "Global Film & Music Festival". Qui due anni fa lo scrittore incontrò i produttori Marc e Vanessa Bikindou che con Cristaldi Pictures realizzeranno, appunto, "Me, you".

Ancora da definire il cast, Claudia Gerini dovrebbe essere la mamma italiana del protagonista sedicenne, Marco, nell'adattamento un inglese con una dura infanzia di guerra alle spalle . «Per me un libro importante, è quello che mi ha consentito di affrancarmi dal mestiere di operaio», nel 1998, ricorda De Luca, che svela: «Sei anni fa con Paola Porrini Bisson, che ora è coproduttrice con Ohpen, c'era l'ipotesi di coinvolgere sceneggiatori americani, poi grazie al Global festival e a Pascal Vicedomini abbiamo fatto questi incontri. È il momento e il regista giusto per realizzare il film, io sarò solo spettatore. August avrà la sua visione».

Il regista due volte Palma d'oro sottolinea è «"Tu, mio" è un libro ricco di autenticità. Nella trasposizione di opere letterarie per essere fedeli a volte bisogna essere infedeli». La vicenda del romanzo si svolge nel 1955 , in una estate memorabile. Anche questa in qualche modo lo è per De Luca che al Global festival ha ritirato il premio Ischia Truman Capote. «Non accetto in genere premi letterari ma questo è una cosa diversa, Ischia mi riguarda, tutti i miei centimetri sono cresciti al sole di Ischia, qui trascorrevo tre mesi d' estate dopo i nove nella clausura dei vicoli napoletani. Crescevo solo al sole come se fossi una pianta e invece del sangue avessi della clorofilla. Mi piace anche il nome del premio: Capote è un un autore che amo».