Troisi, il libro del Mattino in omaggio si presenta al Suor Orsola

Da Carlo Verdone a Ferzan Ozpetek, da Massimo Ranieri a Maria Grazia Cucinotta. Ci sono le testimonianze di numerosi personaggi della cultura e dello spettacolo nel nuovo volume, “Non ci resta che Massimo”, che il quotidiano “Il Mattino” darà in omaggio ai suoi lettori sabato e domenica 18 e 19 febbraio per celebrare i 70 anni dalla nascita di Massimo Troisi (San Giorgio a Cremano, 19 febbraio 1953 - Roma, 4 giugno 1994).

La presentazione del volume si svolge in anteprima nazionale oggi dalle 11 (e in diretta qui e sulla nostra pagina Fb) nella Sala degli Angeli dell’Università Suor Orsola Benincasa, sede dal 2015 di una prestigiosa Scuola di Cinema e Televisione diretta dal produttore de “La grande bellezza” Nicola Giuliano.

Alla presentazione del libro, introdotta dal Rettore del Suor Orsola, Lucio d’Alessandro, intervengono il direttore de “Il Mattino”, Francesco De Core, il critico cinematografico, Valerio Caprara, l’artista Lello Esposito e i curatori del volume “Non ci resta che Massimo”, Titta Fiore e Federico Vacalebre.

Nel corso della presentazione alcuni dei testi più significativi del volume, che raccoglie anche suggestivi contributi dell’archivio de “Il Mattino”, saranno affidati al reading attoriale di Nadia Carlomagno, direttore del Master in Teatro, pedagogia e didattica dell’Università Suor Orsola Benincasa.