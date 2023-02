Terzo scudetto al Napoli, la «profezia» di Massimo Troisi impazza sui social

«Mi auguro e ci augriamo di poter presto usare un altro striscione con il titolo di un altro mio film, Ricomincio da Tre». A dirlo fu Massimo Troisi, il mitico attore partenopeo che in questi giorni avrebbe compiuto 70 anni, se non fosse andato via troppo presto quel 4 giugno 1994 a causa di problemi cardiaci coi quali conviveva dalla nascita.

L'occasione fu il primo scudetto del Napoli. In quella circostanza, per la Rai, il giornalista Gianni Minà decise di intervistare Troisi per uno sketch divenuto subito cult. Nel video, oggi disponibile sui social, un ingenuo Massimo fingeva di non essere a conoscenza della vittoria del tricolore e si limitava a raccomandare ai tifosi di non lasciare l'acqua e il gas aperti.

Quando il Napoli fu per la prima volta campione d'Italia, il 10 maggio 1987, allo stadio comparve uno striscione con il titolo del secondo film di Troisi: "Scusate il ritardo". Ed è lì che Troisi espresse il suo augurio sulla vittoria del terzo titolo "e poi del quarto, quinto, e così via".

Oggi che la squadra di Spalletti, a suon di gol e di grandi prestazioni, è a + 15 sull'Inter seconda e sembra sul serio avviarsi verso il suo terzo titolo, la "profezia" di Troisi è tornata in auge e sta impazzando sui social. "Ricomincio da tre" è diventato davvero l'augurio più grande. E, scaramenzia permettendo, tutti i tifosi partenopei sperano che il compianto attore possa avere proprio ragione.