Mercoledì 23 Ottobre 2019, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2019 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A distanza di 48 ore torna in Campania. Il ministro per i beni culturali, Dario Franceschini, è in visita nel parco archeologico di Ercolano, in occasione della cerimonia di riapertura della Casa del Bicentenario. «Questa è un’altra storia di riscatto», dice, promettendo altri investimenti.