Napoli, il ministro Sangiuliano al Teatro Diana accolto dalla famiglia Mirra

Il Ministro Sangiuliano è stato accolto dalla famiglia Mirra al Teatro Diana e salutato da diversi volti dello spettacolo italiano, originari della collina vomerese, nel pomeriggio di ieri. Tra tutti Gino Rivieccio e Geppy Gleijeses, oltre a numerosi giornalisti e cittadini accorsi.

Il Ministro della Cultura è giunto in visita al Vomero per portare il suo saluto e gli auguri per le festività di buon anno ai cittadini del quartiere Vomero. Arrivato nel primo pomeriggio insieme al Direttore Generale Musei, Massimo Osanna, per una verifica dello stato dei lavori nel parco della Floridiana, il Ministro ha poi proseguito la sua visita ufficiale facendo tappa al Teatro Diana per visitare il museo allestito in occasione della mostra permanente denominata: “90 anni di un Teatro chiamato Diana” dedicata a Mariolina Mirra-de Gaudio.

Il ministro Sangiuliano, guidato dalla padrona di casa Claudia Mirra, ha ammirato i cimeli, le testimonianze e i ricordi dei primi 90 anni del Teatro Diana, fondato il 16 marzo 1933, e racchiusi in una galleria di pannelli fotografici ed installazioni presentata ed esposta a marzo scorso nelle sale del Parlamento Europeo di Bruxelles.

L’occasione di incontro ufficiale al Teatro Diana con il Ministro ha rappresentato l’ opportunità di riaccendere i riflettori e dare risalto ad un patrimonio artistico e culturale saldamente legato ad una Napoli fatta di splendore ed eccellenze, attraverso la riscoperta di una rara raccolta di locandine originali, immagini d’epoca, testi, copioni, bozzetti, strumenti e attrezzerie teatrali insieme a tante foto con dediche tra cui quelle dei De Filippo, di Paola Borboni, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassmann e Dario Fo e tanti altri.