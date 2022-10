Napoli, martedì il secondo forum economico Francia-Mezzogiorno

Dopo il successo del 1° Forum economico Francia-Mezzogiorno del 2021, la seconda edizione dell’iniziativa si terrà martedì 18 ottobre 2022 alle ore 11 presso il Consolato Generale di Francia a Napoli alla presenza di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Christian Masset, ambasciatore di Francia, Lise Moutoumalaya, console generale di Francia a Napoli e Denis Delespaul, presidente della Camera di commercio e d´industria Francia-Italia.

Saranno inoltre presenti nella seconda parte del programma rappresentanti di imprese italiane e francesi che operano nei settori alberghiero, informatico e digitale, finanziario, dell´aviazione, dei servizi, dei trasporti e infrastrutture, della consulenza o delle assicurazioni, e in particolare Valeria Fascione, assessore all'Innovazione, startup e internazionalizzazione della Regione Campania, Luigi Carrino, Distretto Aerospaziale della Campania, Pasquale Lampugnale, vicepresidente nazionale Confindustria Piccola Industria e David Cezon, Vice-Presidente French Tech Italia.

Nell’ambito del Trattato del Quirinale, firmato il 26 novembre 2021 e che ha tra i suoi obiettivi quello di riavvicinare le reti economiche dei due paesi, il Forum mira a fornire un sostegno istituzionale al club economico Francia-Mezzogiorno. Questo appuntamento favorisce infatti l´incontro tra le imprese francesi che vogliono svilupparsi nel Mezzogiorno e le imprese italiane che hanno legami commerciali con la Francia. Il club, iniziativa della Camera di commercio ed industria Francia-Italia, ha organizzato una serie di incontri tematici a Napoli nel 2022 che saranno presentati durante il forum, così come le prospettive per il prossimo anno. Quest´evento può ispirare e incentivare nuove azioni a favore della crescita, dell'occupazione, dell´innovazione sostenibile e dell´inclusione, che l´Italia e la Francia promuovono con la stessa forza e costanza. È previsto un focus tematico su I talenti del Mezzogiorno, motori di crescita e d´innovazione, con scambi sull´eccellenza accademica del Mezzogiorno a favore delle imprese, le sfide dell´occupazione nel Mezzogiorno, l´aiuto ai giovani imprenditori regionali a proiettarsi in Francia.