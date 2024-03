Napoli, Volt Campania terrà un incontro sulla parità di genere

In un'atmosfera intima e coinvolgente presso la zona bar della libreria A&m bookstore in via Duomo 93, accanto al nuovo vicolo della cultura dedicato alle donne che hanno fatto la storia in vico Donnaregina, Volt Campania è orgoglioso di presentare l'evento «Io (non) valgo di meno: argomenti, sfumature, obiettivi concreti per la parità di genere». Un incontro aperto al pubblico che unisce dibattiti vivaci, relazioni di esperti, e performance artistiche, per indagare e proporre soluzioni sul tema della parità di genere.

L'evento si terrà in un format innovativo nella zona bar di Ams books, dove relatori, moderatori e ospiti saranno seduti ai tavolini, promuovendo un'atmosfera rilassata e favorevole al dibattito aperto e alla partecipazione attiva del pubblico. Questo ambiente informale mira a incoraggiare una conversazione genuina e profonda sui temi della parità di genere.