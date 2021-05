Rotary e Forze dell'ordine, donate dieci borse di studio

Il Rotary Club di Napoli Castel dell’Ovo presieduto da Vincenzo Barretta ed il Rotary Club di Napoli Parthenope presieduto da Antonio Scarfone unitamente ai due Coordinatori del progetto e Past President dei rispettivi Club, Alfredo Ruosi e Laura Giordano si sono resi promotori del progetto “Rotary per le Forze dell’Ordine” - III Edizione attraverso il quale il Rotary vuole manifestare la riconoscenza alle Forze dell’Ordine, i cui uomini e donne, con il loro lavoro quotidiano, affermano costantemente i valori del senso dello Stato e si pongono quotidianamente in prima linea al servizio della comunità sino all’estremo sacrificio della loro vita.

Con questa iniziativa, come segno di gratitudine, si vuole anche fornire un supporto alla formazione culturale e professionale di giovani che per di più devono già affrontare le asperità della vita in modo più difficoltoso per la perdita insostituibile di un loro congiunto. In tal senso, il Rotary, quale componente della società civile operante nel territorio e per il territorio, non intende sostituirsi alle Istituzioni, ma collabora con esse impegnandosi a beneficio della comunità di riferimento territoriale e delle migliori espressioni di esse.



Questa III Edizione dell'iniziativa "Rotary per le Forze dell'Ordine", vede così la Cerimonia di Consegne di dieci Borse di studio agli orfani delle Forze dell'Ordine deceduti in servizio ed appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza, sabato 22 maggio 2021 con inizio alle ore 11 presso la Piazza d'Armi del Maschio Angioino a Napoli.

Il progetto “Rotary per le Forze dell'Ordine”, considerati i suoi scopi di solidarietà e di educazione civica, gode del Patrocinio del Comune di Napoli, della Curia di Napoli ed è sostenuto e finanziato dalla Banca Generali Private Spa, da Tufano Euronics e da 86 Club del Distretto 2100 del Rotary International che hanno aderito a questa edizione 2021.