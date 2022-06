«Alla tavola di un Santo»: il buon cibo per celebrare San Francesco Caracciolo

Nel giorno della festa di San Francesco Caracciolo patrono dei cuochi, il 4 giugno, grazie al supporto del Dse, dipartimento solidarietà emergenze della federazione Italiana cuochi parte l’evento “Alla tavola di un Santo” con l’obiettivo di raccogliere fondi per continuare la mappatura e la costruzione del «Cammino di San Francesco Caracciolo» da Loreto a Napoli, e aggiungere altri 90km a quelli già mappati attualmente in Abruzzo e Molise. L'obiettivo è sostenere attraverso il buon cibo, l’Italia "minore" dei piccoli borghi dell'Appennino e il suo sviluppo, sedendosi alla tavola del Santo e ordinando uno dei piatti che i ristoratori hanno scelto di dedicare al loro santo patrono per l'occasione.

«L'obiettivo del Cammino di San Francesco Caracciolo - dichiara Nicola Caracciolo che appartiene alla famiglia del Santo ed è uno dei principali promotori del Cammino - è proprio quello di proporre un viaggio di senso attraverso un'esperienza olfattiva-gustativa che nasce nei meravigliosi territori attraversati dal Cammino e si sublima a tavola grazie alla sapienza artigianale dei cuochi italiani» in tutti i ristoranti, gli ospiti troveranno una o più portate ispirate ai princìpi del Cammino: con un minimo impatto ambientale ,con prodotti freschi e a Km0 ,con prodotti di stagione e tipici del luogo ed evitando lo spreco di materie prime «Onorare S. Francesco Caracciolo creando una rete di ristoranti, osterie e strutture affini che ripercorrono con i loro piatti l'importante storia del Santo patrono dei cuochi italiani è per noi un'emozione unica » dichiara Roberto Rosati, presidente nazionale del dipartimento solidarietà emergenze Fic - «tale emozione la si percepisce anche dall'adesione di ristoratori da tutta Italia. Siamo certi che negli anni questo diventerà uno degli eventi più importanti per i cuochi, che creeranno per l'occasione piatti semplici con ingredienti genuini, rispettosi della stagionalità e incredibilmente appetitosi»