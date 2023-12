Sangiuliano alla Fondazione Banco Napoli: «Pompei esempio riuscito, lo Spolettificio diventerà museo»

«L'esempio di Pompei è riuscito e non è finito. La scorsa estate abbiamo avuto il record di visitatori, mi contattò il direttore degli Scavi per dirmi degli oltre 21 mila visitatori paganti. Il grande progetto si è concluso felicemente, la commissaria europea alla Cultura ha constatato di persona come le cose fossero andate bene ma io ho rifinanziato Pompei perché ci sono altri scavi da fare e c'è da non tornare indietro al degrado».

Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine di un convegno sulla cultura come volano per lo sviluppo, alla Fondazione Banco di Napoli. «Sempre in quell'area, con la buffer zone, il ministro della Difesa Crosetto mi ha ceduto lo Spolettificio di Torre Annunziata che diventerà un museo in grado di raccogliere tutto quello che viene di volta in volta ritrovato in quell'area. Poi a Napoli c'è un progetto enorme l'Albergo dei poveri di Carlo III di Borbone che sarà la più grande infrastruttura culturale d'Europa e ci sono tanti altri progetti che stiamo avviando», ha aggiunto il ministro della Cultura.

«La cultura dev'essere innanzitutto un diritto dei cittadini.

«Se noi in ogni comune italiano riuscissimo a portare un teatro, una biblioteca, una sala multimediale per giovani, potremmo elevare tantissimo la qualità della vita delle persone. Noi pensiamo che la qualità della vita sia legata a una sanità efficiente a dei trasporti efficienti a un contesto urbano efficiente, ma anche la cultura è importante per elevare la qualità della vita perché incide sul carattere delle persone le migliora spiritualmente laddove c'è cultura si può evitare il disagio sociale e quindi è un fattore importante e poi come dimostra il caso Napoli e come proveremo a dimostrare negli anni a venire la cultura può essere un grande fattore di sviluppo socioeconomico», ha aggiunto il ministro. «Ieri il sottosegretario Mazzi ha dato dei dati, la cultura può dare il 16% del Pil nazionale e noi abbiamo due grandi prospettive come nazione, l'impresa ovvero la capacità di trasformare materie prime in prodotti, ma anche fare cultura perché rappresentiamo un unicum al mondo», ha concluso.