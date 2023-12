Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano a Salerno: «Ho rifinanziato Pompei per proseguire gli scavi»

«Si è concluso il Grande Progetto Pompei, su cui abbiamo avuto i complimenti del commissario europeo, ma io ho rifinanziato ulteriormente Pompei perché gli scavi devono proseguire e noi dobbiamo portare alla luce i

tesori di questo luogo». Così a Salerno il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, parlando delle azioni messe in campo dal suo ministero. «Tesori che poi andranno nel grande museo che costruiremo all'interno dell'ex Spolettificio di Torre Annunziata. Anche questa è una delle tante pratiche che si era arenata nei cassetti e che noi ritiriamo fuori e a cui diamo impulso. Lo Spolettificio ci è stato ceduto dal ministero della Difesa, e lì nascerà un grande museo. Anche con l'Unesco stiamo lavorando per tanti riconoscimenti».

Sangiuliano ha poi ricordato che «a Napoli c'è stato il congresso mondiale dell'Unesco, 194 delegazioni provenienti da tutto il mondo con la direttrice generale dell'Unesco ed ex ministro della Cultura francese, che ci ha fatto i complimenti per come stiamo lavorando e, evidentemente, anche questo fa parte di un sistema di lavoro.

In un anno potrei fare un lungo elenco delle cose e dei fatti concreti, non delle parole, che sono stati fatti».