Napoli, con Scuola Viva gli studenti del Righi insegnano i segreti del web ai nonni

Quando la scuola lavora insieme al territorio possono nascere progetti e iniziative assai rilevanti. E quella creata dall’Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi ha un tocco di originalità che non guasta, come il progetto «Nonni Multimediali», per colmare il gap tecnologico di chi non è avvezzo al web. Inoltre, gli studenti hanno realizzato un murale ispirato alla pace, docu-video riguardanti la cultura e il territorio della città di Napoli, un sito web, e hanno suonato brani musicali, accompagnati da esperti musicisti, e presto nascerà una band scolastica.

Venerdì alle 15 nella sede della cooperativa sociale (R)Esistenza Anticamorra di Scampia si terrà la manifestazione finale del progetto denominato «Grammatica della Fantasia» realizzato dagli studenti dell’ITI di Fuorigrotta, che rientra nel programma Scuola Viva I annualità finanziato dall’assessorato alla Scuola e alle politiche giovanili della Regione Campania.

Presenti l’assessore regionale Lucia Fortini, la dirigente scolastica del Righi Giovanna Martano, il responsabile del Centro Polifunzionale Officina delle Culture Gelsomina Verde e Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Ciro Corona, Angelo Palumbo, docente e progettista, nonché autore del romanzo «Vite di periferia», e tutti gli studenti, accompagnati dai docenti coinvolti. Il progetto mette al centro del percorso svolto la percezione, l’educazione e l’espressione del sé attraverso la lingua e la cultura napoletana, con la scrittura, la musica, la pittura e la psicomotricità, senza perdere di vista le nuove tecnologie e il rapporto intergenerazionale. Ha coinvolto 100 studenti suddivisi in cinque moduli, ognuno con una caratteristica.

Nonni multimediali, con i docenti Rosa Vitolo e Antonio Allocati, nasce dall’idea che gli studenti nativi digitali, cresciuti con le tecnologie e ormai abituati a un uso massiccio di internet fin da piccolissimi. Tutti loro però hanno un nonno o una nonna che ha difficoltà a districarsi sul web. Ecco allora che gli studenti hanno supportato un gruppo di nonni a superare il gap generazionale, rendendoli complici in un percorso di crescita attuale. Per questo modulo sono stati coinvolti circa 20 anziani della Municipalità X (su cui insiste la scuola).

Il percorso del modulo si è concluso con la realizzazione del sito web del progetto da parte dei frequentanti il corso: www.scuolavivaitirighi.it

Song’e Napule, creato insieme alla Cooperativa sociale (R)Esistenza Anticamorra con tutor la docente Maria Emila Nardo, si è articolato con incontri in aula con esperti di storia, lingua, letteratura, musica e cultura napoletana. Inoltre, visite guidate in luoghi simbolo del nostro territorio per conoscere e approfondire la cultura, i miti e le leggende della città. Sono stati proiettati film e documentari, e letti brani tratti da romanzi su Napoli e la sua storia.

Tutta n’ata musica, creato insieme all’associazione Arte 58 Drum Academy con tutor il docente Dario Iacono, ha avuto la finalità di porre le basi per la creazione di una band dell’Istituto Righi che si potrà esibire in manifestazioni organizzate sul territorio, in collaborazione con le altre iniziative e laboratori musicali già attivati. Obiettivi principali sono stati: cantare e suonare insieme divertendosi, stimolare ed educare la sensibilità e la creatività degli studenti partendo da solidi e semplici riferimenti culturali, cogliere i valori estetici delle opere musicali, studiare il linguaggio della musica per esprimere sé stessi.

La scuola bella, creata insieme alla Fondazione Jorit con tutor il docente Stefano Ferrara, ha visto la realizzazione di un murale al secondo piano dell’Istituto, nell’ambito di un’attività che da anni si sta realizzando nella scuola, puntando a rendere più accoglienti gli spazi della scuola, considerando che l’operatività manuale è una risorsa per tutti gli alunni, in particolare per i ragazzi con disagio sociale e a rischio dispersione scolastica.

Emozioni e pensiero: inclusione ed integrazione attraverso la conoscenza del corpo con partner Servizi Sanitari srl, gli esperti Erminia Severino e Valeria Terracciano, e i docenti Paola Lepera ed Elena Grimaldi, attraverso attività laboratoriali sensoriali e uscite sul territorio, ha avuto come obiettivo quello di migliorare il benessere degli allievi che vivono una situazione di disagio. Attraverso la conoscenza e il controllo del proprio corpo e delle proprie emozioni si è puntato, infatti, a migliorare l’equilibrio psicofisico dei ragazzi coinvolti.

Il Centro Polifunzionale Officina delle Culture Gelsomina Verde è stato scelto come luogo di svolgimento della manifestazione finale del progetto per il grande valore civile che lo caratterizza: ex scuola occupata dalla camorra nel 2006 per deposito di armi e ricovero di tossicodipendenti, nel 2012 viene assegnata all’associazione (R)esistenza Anticamorra che vi ha realizzato un Centro Polifunzionale in cui operano 10 realtà sociali e vivono circa 400 utenti al giorno. L’evento avrà luogo nella Palestra Champion Center diretta dal maestro Massimo Portoghese.