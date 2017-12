Venerdì 29 Dicembre 2017, 15:42 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 15:42

TORRE DEL GRECO - Un'occasione per rivivere i miti della tradizione napoletana nello scenario del palazzo di città. Ecco Palepolis, lo spettacolo in programma venerdì 30 alle 10,15 in programma a Palazzo Baronale, durante il quale sarà possibile rivivere tutti i miti della tradizione partenopea grazie all’associazione Karma, arte cultura e teatro.«Siamo felici - dichiara Adelaide Palomba, presidente di Federalberghi-Costa del Vesuvio, ente capofila della rassegna Luoghi Comuni - di aver dato vita ad un cartellone di eventi che sta raccogliendo consensi di critica e pubblico. Ci interessava mettere in scena spettacoli di qualità e offrire a visitatori, turisti e cittadini uno spaccato delle nostre tradizioni».