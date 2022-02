Università Suor Orsola Benincasa, al via i test di ingresso in Comunicazione, Economia, Giurisprudenza e Psicologia

Anche quest’anno l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli è tra le prime università italiane a dare il via ai test d’ingresso per l’iscrizione al prossimo anno accademico (2022-23).

Una rivoluzione che compie cinque anni e rappresenta ormai un progetto consolidato e molto apprezzato dagli studenti: più tappe e più opportunità per chi si appresta alla difficile scelta del proprio percorso universitario che spesso è anche la scelta di quello che sarà il percorso della propria vita futura.

Quest’anno si parte con la prima sessione di test d’ingresso dal 21 al 31 marzo per la quale sono già aperte le iscrizioni (info su www.unisob.na.it/iscrizioni).

Un’opportunità valida per il corso di laurea triennale in economia, il primo in Italia specificamente dedicato alla Green Economy (180 posti), per il corso di laurea triennale in scienze della comunicazione (250 posti), per il corso di laurea triennale in scienze e tecniche di psicologia cognitiva (250 posti) e per il corso di laurea magistrale in giurisprudenza, l’unico a numero programmato nel Mezzogiorno nel settore degli studi giuridici (150 posti).

Test d'ingresso gratuiti e una settimana di smiluazioni guidata prevista nell’open week

Ai test di primavera sarà possibile iscriversi esclusivamente online (fino al 30 Marzo, cioè il giorno antecedente all’ultima giornata di test) selezionando il giorno e l’orario di proprio gradimento per sostenere la prova in Ateneo (ci saranno ben quattro sessioni giornaliere: ore 9, 11, 13 e 15). Alle prove possono partecipare tutti coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o che lo conseguiranno nell’anno scolastico 2021-22.

La partecipazione al test d’ingresso è completamente gratuita ed è possibile iscriversi anche a più di un test per poi riservarsi la possibilità di scegliere a quale corso iscriversi.

Dal 21 al 25 febbraio il tradizionale appuntamento con l’open week illustrerà con video chat personalizzate tutte le caratteristiche dei diversi corsi di laurea anche quelli a numero aperto (come Scienze dell’educazione, Scienze dei beni culturali, Lingue e culture moderne).

Una settimana di incontri e colloqui che sarà caratterizzata anche da varie sessioni di simulazione dei test d’ingresso. Sul sito web dell’Ateneo è già online il video di presentazione dell’iniziativa (www.unisob.na.it/openweek) nel quale il manager didattico, Natascia Villani, realizza quest’anno un suggestivo abbinamento tra la presentazione dei corsi di laurea e la scoperta dei diversi luoghi dell’antica cittadella monastica di Suor Orsola, che oggi ospita un moderno campus universitario con numerosi laboratori ed aule multimediali.

Da luglio ad ottobre le sessioni estive e autunnali dei Test d’ingresso anche con Scienze della Formazione Primaria e Restauro dei Beni Culturali

Per coloro che non supereranno o non sosterranno i test d’ingresso nella sessione primaverile ci saranno anche quest’anno altre due possibilità: una sessione estiva (11-21 Luglio) alla quale ci si potrà iscrivere già dal 5 aprile e una sessione autunnale (8-15 Settembre) alla quale ci si potrà iscrivere sempre fino al giorno prima dell’ultima scadenza.

«Un primo bilancio di questo nuovo sistema di test d’ingresso che consente agli studenti una scelta più ponderata e ragionata - sottolinea Paola Villani, direttore del Servizio di Orientamento del Suor Orsola - ci mostra che negli ultimi 5 anni nel nostro Ateneo è in continuo aumento la percentuale di studenti che si laurea in tempo entro il normale corso di studi: siamo al 69,4% un dato superiore del 11% rispetto alla media nazionale e di quasi il 20% rispetto alla media delle Università campane (dati AlmaLaurea 2021). Un premio importante per il nostro impegno nel supportare e guidare gli studenti in modo completamente gratuito in quella che per loro rappresenta una scelta di vita fondamentale e che se viene fatta con piena consapevolezza diventa più facile da condurre in porto in modo brillante ed appassionato».

Soltanto a Settembre, con data nazionale unica che sarà comunicata dal Miur, ci sarà, invece, il test d’ingresso per l’iscrizione al Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, direttamente abilitante all’insegnamento nella scuola per l’infanzia e nella scuola primaria, per il quale il Suor Orsola è al secondo posto in Italia per numero di posti disponibili (460 posti lo scorso anno).

Ultimo appuntamento con i test d’ingresso al Suor Orsola sarà quello dal 4 al 6 ottobre per l’accesso al Corso di Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei beni culturali, uno dei pochi in Italia direttamente abilitante all'esercizio della professione del restauratore.