Venezia, de Magistris esulta: «Napoli trionfa con la sua bellezza»

«Ancora una volta Napoli trionfa a Venezia con la bellezza delle sue ambientazioni e con le splendide interpretazioni che in 'Martin Eden' e ne 'Il Sindaco del Rione Sanità' hanno affascinato il pubblico e la critica»: lo afferma in una nota il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. «Ancora una volta - prosegue de Magistris - è stata riconosciuta la bravura artistica dei 'nostrì attori Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo, diretti da un impeccabile Mario Martone, con un premio assegnato da una giuria di giovani studenti e studentesse rappresentanti di tutte le regioni d'Italia. A Luca Marinelli che ha vinto la Coppa Volpi per la bellissima interpretazione in 'Martin Eden' voglio dire grazie per le sue toccanti parole su Napoli e per la sensibilità nel ricordare tutti coloro che salvano le persone in balia del mare e di uno Stato a volte crudele. Aspetto Luca, Massimiliano, Mario e Francesco a Palazzo San Giacomo per esprimere loro l'apprezzamento e la gratitudine della nostra città».

Domenica 8 Settembre 2019, 11:33

