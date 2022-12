Napoli, Alessandra Clemente si sposa: ha detto “sì” nella Basilica di Santa Chiara

«Sbaglia chi pensa di vivere una sola volta, perché non considera i sentimenti e la loro capacità di far rinascere». E quanto doveva avere ragione Carmine Foreste quando, in occasione della promessa, dedicò queste parole ad Alessandra Clemente, da pochi minuti Alessandra Clemente in Foreste.

Raggiante come non mai, la ragazza che tutti abbiamo imparato a conoscere prima come giovane assessore, poi come politico in carriera ed infine come candidata a sindaco di Napoli ha detto sì poco fa a Carmine Foreste nella Basilica di Santa Chiara, davanti ad una folla di amici ed amiche accorsi nel centro storico cittadino per brindare alla sua felicità.

Ad accompagnarla all'altare, nel giorno più bello come lei stessa ha scritto sul suo profilo instagam, il padre Lorenzo, sempre al suo fianco e naturalmente emozionato. Al suo fianco, i testimoni Francesco Clemente, fratello della sposa, ed Alessandra Cuevas, figlia di Teresa Buonocore.

Lo sposo invece ha scelto i colleghi avvocati Pierluigi Nobile e Vincenzo Sassano, mentre come damigelle Alessandra ha voluto Michelle Cuevas ed Emanuela Sannino, figlia di Palma Scamardella che come la mamma della sposa SIlvia Ruotolo fu colpita per errore da un killer della camorra ed è morta. Damigello d'eccezione il fratello adottivo della Clemente, Jacques Bamba, originario della Guinea Francese. La figlia di Jacques, Charline ed un nipote di Carmine, rispettivaente di 6 e 2 anni, hanno fatto da damina e paggetto.

Ad officiare il rito, assente giustificato Don Luigi Ciotti, sono stati allora don Tonino Palmese e padre Massimiliano Scarlato, che hanno benedetto la coppia al termine di una giornata iniziata già di buon mattino tra brindisi ed abbracci sinceri nelle stanze dell'hotel Parker's, dove Alessandra ha atteso il gran giorno in compagnia dei suoi amici più cari. Le splendide foto, in bianco e nero, sono state realizzate da Giancarlo De Luca.

Splendida nel suo abito bianco stretto in vita, Alessandra ha sfoderato per l'occasione il suo sorriso più bello ed il suo sguardo più azzurro, fiduciosa dopo la bella promessa di Carmine, ed ha accompagnato tutti i suoi ospiti nel Chiostro di Santa Chiara, dove è previsto il rinfresco con bomboniere appositamente realizzate dal maestri dei presepi Marco Ferrigno.