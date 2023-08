Tour di Fratelli d'Italia in spiaggia: Schiano vuole Sangiuliano alla Regione

Ha fatto tappa anche su quattro spiagge dell'isola d'Ischia, il tour politico estivo di Fratelli d'Italia "10 mesi con Giorgia" e per l’occasione e per rafforzare quel collegamento diretto con il governo, oltre all'onorevole Michele Schiano di Visconti, è arrivata in visita sull'isola anche la senatrice Susanna Campione. E, proprio con la senatrice ha voluto tirare le somme di questi primi dieci mesi di Governo a guida Meloni.

“Più ci attaccano - ha esordito la senatrice - e più prendiamo voti. Se a loro sta bene, sta bene anche a noi”. Che una donna di destra abbia l'onore di essere il Presidente del Consiglio per la senatrice "è motivo di grande orgoglio, soprattutto per noi donne. Tante sono le riforme che il nostro Presidente del Consiglio ha avviato, potrei citare il fisco, il mondo del lavoro e la giustizia. Per me è molto importante dire che questo governo ha cambiato il rapporto del cittadino con lo Stato, non è un rapporto persecutorio, ma di fiducia e ha riportato un sano confronto politico in Parlamento".

E sulla vicinanza del Governo Meloni all'isola dopo la tragedia del 26 novembre, la Campione e Schiano hanno avuto modo di rimarcare come "abbiamo avuto delle risorse stanziate con velocità e una legge per Ischia.

E’ stato un segnale di vicinanza importante, perchè ci siamo mossi subito a livello governativo considerato che Ischia è una perla e un orgoglio dell'Italia e va difesa e tutelata".

E stigmatizzando il fatto che qualsiai cosa cosa accada, ciò viene sempre ricondotto al fascismo nonostante il Governo prenda le distanze come, per esempio, nel caso del libro del generale della Folgore, Schiano ha ribadito "come nei fatti si dimostra, più gli avversari puntano su questi argomenti, più noi cresciamo e prendiamo voti. Per noi va benissimo continuare così".

Poi l'accento posto su come l'Italia sembra stia vivendo questa "rivoluzione rosa", di donne che si fanno valere e assumono ruoli di comando, da Maria Grazia Di Scala ad Ischia, a Giorgia Meloni al Governo ma anche Elly Schlein con il Partito Democratico. "Nonostante ciò - ha detto la sentarice - mi sembra che il ruolo della donna sia ancora visto come marginale, non c'è ancora quello sviluppo, quella modernità che dobbiamo a tutti i costi cercare. Avere un Presidente del Consiglio come Giorgia Meloni ci aiuta sicuramente in questa direzione: lei ha spinto moltissimo sulle donne, io ne sono un esempio, così come tante colleghe di Fratelli d'Italia che sono state elette in Parlamento. Stiamo lavorando in questo senso. Io sono anche componente della Commissione contro il femminicidio e ci metteremo a lavorare quanto prima anche per questo aspetto".

Michele Schiano ha aperto spunti di riflessione sulla politica locale e regionale “Che bella la vittoria di Stani Verde a Forio. Abbiamo un doppio obiettivo: le europee e la Regione Campania. Sull'isola finalmente c'è un'organizzazione territoriale e un responsabile per ogni comune. Oggi abbiamo fatto delle scelte importanti per ristrutturare in maniera forte il partito sull'Isola d'Ischia. Ho nominato, in qualità di commissario provinciale, Maria Grazia Di Scala come responsabile e i referenti per ogni comune. A breve inaugureremo alcune sedi a Ischia, Forio e a Lacco Ameno. Abbiamo avuto un risultato importante nel comune di Forio dove abbiamo vinto con l'amministrazione di Stani Verde che è un nostro tesserato insieme a sette consiglieri comunali. Fratelli d'Italia si sta fortemente radicando sull'Isola attraverso gli amministratori locali: che oggi sono in doppia cifra sull'Isola, ma puntiamo a fare sempre di più. Adesso la battaglia è tutta per le prossime Regionali: la destra contro De Luca che non si sa neanche più con chi sta. Il primo impegno resta quello delle Europee dove ci misureremo come partito. Il governo sta operando bene. Noi stiamo facendo questo tour ovunque per parlare di quanto è stato fatto da Giorgia Meloni e dal governo di centrodestra nei primi dieci mesi sia per quanto riguarda il fisco, la giustizia, il lavoro e tanto altro. L'obiettivo è anche quello di conquistare la Regione Campania. De Luca è in forte calo. Noi dobbiamo attrezzarci per vincere anche le regionali con il traino di Fratelli d'Italia. Sicuramente il lavoro che abbiamo fatto è buono ma c'è tanto ancora da fare. Già subito dopo la frana abbiamo messo a disposizione ingenti somme di denaro. Non mancheremo di apportare altre risorse e la presenza del ministro Musumeci prima, della Santanchè e di Sangiuliano che ci raggiungerà a settembre a Ischia e questo dimostra - ha aggiunto Schiano - che il governo è presente sull'Isola d'Ischia con i fatti". Maria Grazia Di Scala, infine ha detto che “stabilizzare il tribunale e radicarci sull’isola, queste sono le priorità. E alle comunali basta con queste liste civiche”, questo è quanto fra l'altro ha dichiarato nella sua prima iuscita Prima uscita pubblica la coordinatrice isolana di Fratelli d'Italia.