Annalisa Durante, 20 anni dalla morte. Il ricordo di Oliviero: «La sua memoria è motivo di attenzione maggiore delle istituzioni»

Nel ricordare Annalisa Durante a 20 anni dalla sua morte, il presidente del consiglio regionale della campania Gennaro Oliviero ha dichiarato: «Il ricordo di Annalisa Durante sia la spinta per un impegno politico costante per rendere sicure le periferie della nostra Regione. I rioni, i quartieri e le zone periferiche sono l’anima delle città e la memoria di Annalisa è motivo di attenzione maggiore delle istituzioni».

Annalisa durante aveva solo 14 anni quando la sera del 27 marzo del 2004 mentre stava parlando con un'amica in via Vicaria Vecchia a Forcella, viene uccisa da un proiettile vagante: due ragazzini in sella a uno scooter spararono dei colpi diretti a un boss della camorra.

Uno di quei proiettili, colpì l'occhio della ragazza e dopo tre giorni di coma morì.

«Oggi sono previsti eventi per celebrare Annalisa a Napoli, ma l’insegnamento maggiore di questa ingiusta storia è la rinascita di Forcella grazie alla forza d’animo del padre di Annalisa e all’impegno della società civile – continua Oliviero - da quartiere nel degrado, Forcella oggi è simbolo di riscatto. Il messaggio del papà di Annalisa oggi, a venti anni da quel drammatico e orribile fatto di sangue, è proprio questo: la costanza nell’impegno in prima persona può seminare il cambiamento».