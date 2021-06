Antonio Bassolino candidato sindaco di Napoli: visita ai maestri pastorai di San Gregorio Armeno

Un'altra giornata di incontri, ieri, per Antonio Bassolino, candidato a sindaco di Napoli. Dopo essere stato nei Quartieri Spagnoli, è andato a incontrare i maestri pastorai di San Gregorio Armeno, per ascoltare i problemi della ripresa dopo la lunga chiusura per la pandemia. Ha parlato con i singoli artigiani, si legge in una nota, e con i vertici dell'associazione che riunisce le botteghe della celebre strada dei Decumani dove da qualche giorno sono tornate le prime pattuglie di turisti.