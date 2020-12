Asl Napoli 1, Dema denuncia: «Preoccupati per mancato scioglimento»

«Preoccupazione» è espressa dal movimento demA, che fa capo al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in relazione alla decisione del ministro dell'Interno, Lamorgese, di non procedere allo scioglimento della Asl Napoli 1 per presunte infiltrazioni camorristiche. Una decisione che - affermano dal movimento demA in una nota - «rende ancora più pressante la necessità di chiarezza per la tutela stessa dell'Azienda che è la più grande d'Europa, con oltre seimila dipendenti, e al centro di ingenti finanziamenti che l'hanno interessata e ancor più la interesseranno nei prossimi tempi» in considerazione del fatto che «negli accertamenti della commissione di accesso ministeriale non si ritrova dunque traccia di quei collegamenti che, al contrario, erano stati evidenziati dalla Direzione anvestigativa antimafia».

Secondo demA, con la decisione del ministro «irrompono oggi un'altra verità e un'altra narrazione decretate dagli accessi e dalle indagini della commissione ministeriale che contraddicono le ispezioni e gli accertamenti dell'operazione anticamorra che portò a 126 arresti e le dichiarazioni del procuratore capo della Repubblica di Napoli, che evidenziavano, in tutto o in parte, l'immagine del San Giovanni Bosco come un ospedale-quartier generale di clan camorristici».

