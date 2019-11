De Majo: «Antisemita? Falsità da chi sostiene neonazi». E denuncia ​minacce social

«Le critiche arrivano da quelle forze politiche che la scorsa settimana non hanno votato per l'istituzione della commissione contro l'odio proposta da Liliana Segre e che danno spazio quotidianamente a gruppi neonazisti che sono esplicitamente antisemiti e che odiano gli ebrei con posizioni che fanno accapponare la pelle. Che le critiche arrivino a me è francamente ridicolo». Così il neo assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Eleonora de Majo, risponde alle accuse che le sono state mosse ieri dal leader della Lega, Matteo Salvini, e dalla Comunità ebraica napoletana.

De Majo ha riferito alla stampa che nella giornata di ieri ha ricevuto sui social «commenti pubblici e messaggi privati con minacce violente e anche pericolose», motivo per cui sta valutando la possibilità di portare tali minacce all'attenzione delle autorità competenti. «Si è scatenata una vera tempesta - ha aggiunto - ormai ho sperimentato queste modalità più volte sulla mia pelle».

La De Majo ha affermato: «Non sono contro gli ebrei. Basta aprire una pagina di Wikipedia per scoprire che l'antisemitismo non ha nulla a che vedere con l'antisionismo». «Negli anni - ha aggiunto - ho espresso critiche allo Stato di Israele e al Governo Netanyahu ma questo non significa essere contro gli ebrei. È una polemica strumentale nei confronti di una persona che ha contribuito alla costruzione ed è stata presente in tutte le piazze antifasciste degli ultimi 15 anni. L'antifascismo è di per sé memoria di quello che è stato negli anni '40, della Shoah e soprattutto lavoro perché ciò non accada mai più».

