Napoli, i lupi della pace: alla presentazione l'assessore de Majo e l'ex Daniele

C’è l’ex. E c’è il nuovo assessore alla Cultura alla conferenza con il sindaco di Napoli e l’artista cinese Liu Rouwang che ha realizzato l’installazione in piazza Municipio. Cento lupi in ferro, curiosa coincidenza, sistemati sotto le finestre di Palazzo San Giacomo nella notte del rimpasto. Eleonora de Majo, subentrata in giunta a Nino Daniele (che introduce gli interventi), lo ringrazia, e loda l’opera, il suo significato e il legame che crea con i ragazzi, altrimenti così distanti dall’arte contemporanea. Entrambi non fanno riferimento (almeno direttamente) alle polemiche.



«Abbiamo aperto la città anche ai lupi, ci piace», conclude il sindacoche indica di due assessori, nuovo ed ex, seduti accanto e sottolinea che «il conflitto non ci spaventa».

Alla presentazione poi interviene Matteotti Lorenzelli, gallerista di Lorenzelli Art che ha organizzato e curato la mostra con la collaborazione di Milot.



Ultimo aggiornamento: 12:46

