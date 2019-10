Audio contro de Magistris, il sindaco di Napoli non ci sta: «Andrò sempre avanti»

«La mia storia personale di uomo delle istituzioni e la storia di questa bellissima e difficile esperienza amministrativa, che fa di Napoli l'unico laboratorio autonomo civico del Paese, sono totalmente estranee al metodo, al contenuto e alle modalità con cui si sono espresse alcune delle persone presenti a quell'incontro». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta l'audio diffuso da Repubblica nel quale alcuni consiglieri di maggioranza parlano di come fare pressioni per accelerare il rimpasto e ottenere posti in Giunta. De Magistris ha affermato che da quell'audio «è evidente e si comprende la rabbia di alcuni proprio per come noi governiamo la città. Noi - ha aggiunto - andremo avanti determinati come sempre perché mentre qualcuno pensa al suo interesse personale, io e la mia squadra pensiamo all'interesse dei cittadini e ai problemi di questi giorni che non sono pochi».

Il sindaco ha affermato di non essere preoccupato per la tenuta della maggioranza in Consiglio perché «non vedo chi possa sostenere quelle istanze che non sono collettive e che si configurano come meschinità umane e politiche» ed ha annunciato che «nei confronti di alcuni prenderemo la dovuta distanza politica anche dal punto di vista formale. I napoletani - ha ricordato - hanno votato i consiglieri perché facciano gli interessi dei cittadini e non l'interesse personale». «Io rispondo ai cittadini - ha concluso - che possono essere asdolutamente sicuri della mia onestà, trasparenza e correttezza e possono dormire sonno tranquilli perché non mi farò mai intimidire o pressare da qualcuno».

«Il gruppo consiliare Dema ribadisce il proprio convinto e solidale appoggio al sindaco de Magistris. Prendiamo le distanze dalle congiure di palazzo». Così si esprimono in una nota i consiglieri comunali di Napoli del gruppo Dema, emanazione dell'omonimo movimento politico fondato e presieduto dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris. «Restiamo preoccupati e impegnati sulle tante problematiche che coinvolgono la città di Napoli. Chiederemo nella conferenza dei capigruppo in programma lunedì prossimo la convocazione di un Consiglio comunale straordinario monotematico per affrontare il dibattito politico in forma pubblica e trasparente», concludono i consiglieri del gruppo Dema.



«Purtroppo non mi scandalizza il tenore di certe conversazioni dei consiglieri di maggioranza nei confronti del Sindaco De Magistris, è da più di un anno che va avanti questo andazzo e noi di Fratelli d'Italia ad ogni consiglio abbiamo ribadito quanto De Magistris fosse ormai ostaggio politico della sua sgangherata maggioranza. Oggi quello che noi sostenevamo è sotto gli occhi di tutti e De Magistris ha una sola via d'uscita se vuole salvare un minimo di dignità umana prima ancora che politica: dimettersi immediatamente» è invece il pensiero di d Andrea Santoro, consigliere comunale di Napoli e portavoce di Fratelli d'Italia.

